Армия и оружие
РФ и Турция провели совместные учения в Черном мореПолитическая Экспертиза 02:46
Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России, в совместных маневрах приняли участие два российских корабля (патрульный корабль «Василий Быков» и морской тральщик «Валентин Пикуль») и два иностранных (корвет «Бургазада» и минный тральщик «Акчай»).
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с чего всё началось
"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай"", - цитирует заявление начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулева РИА "Новости", добавив, что от российской стороны в учениях принимали участие патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль".Царьград03:15
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