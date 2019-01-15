Переговоры между представителями России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут во вторник, 15 января, в Женеве. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

РФ и США проведут консультации по Договору о РСМД в Женеве

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