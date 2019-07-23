Армия и оружие
РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТРНародные новости 10:20
Российские и китайские военные провели сегодня, 23 июля, первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Спорт
Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение
Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Юбилейный День здоровья пройдет в Дубне 27 июля
Двадцать седьмого июля в парке семейного отдыха Дубны состоится 20-й юбилейный День здоровья, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 07:59
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»
США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Общество
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
Обновлено в 17:01
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о будущем русского языка на Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос сформируется у местных жителей.
Обновлено в 11:21
Политика
Одиночные пикеты ожидаются сегодня у здания Государственной думы
На акцию выйдут противники законопроекта о поправках в Градостроительный кодекс. Сами они называют его «законом об изъятии жилья».
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 12:38
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Авто
Suzuki Jimny представлен в самой экстремальной версии
Сама компания не удержалась от того, чтобы выпустить экстремальный вариант Jimny Tough.
Обновлено в 06:30
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
23 июля автопроизводитель Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos, который в модельном ряду займёт место между моделями Soul и Sportage, а также составит на рынке конкуренцию Hyundai Creta.
Обновлено в 16:15
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04