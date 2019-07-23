Российские и китайские военные провели сегодня, 23 июля, первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР

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