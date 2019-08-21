Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний СШАРоссийская газета вчера в 23:16
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось
Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.ТАССвчера в 20:31
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РФ и КНР созывают заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетными планами США
Вести.Ruвчера в 21:20
Россия и Китай инициировали заседание совбеза ООН из-за ракетных разработок США
Ведомостивчера в 21:16
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