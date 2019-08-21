Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний СШАРоссийская газета вчера в 23:16

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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с чего всё началось

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН в четверг проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ТАССвчера в 20:31

Подробнее о событии

Совбез ООН рассмотрит ситуацию с ракетными разработками США

Эхо Москвывчера в 21:07

РФ и КНР созывают заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетными планами США

Вести.Ruвчера в 21:20

Россия и Китай инициировали заседание совбеза ООН из-за ракетных разработок США

Ведомостивчера в 21:16

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

РБКвчера в 22:16

Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Lenta.ruвчера в 20:54

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Известиявчера в 20:49

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

ТАССвчера в 20:31
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Происшествия

Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

Обновлено вчера в 07:18
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Обновлено вчера в 21:46
Политика

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Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
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Армия и оружие

В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.
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Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
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На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
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Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

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Кино

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Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
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Политика

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Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
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Экономика

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В Приамурье ребенок отравился газом

По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом. Как сообщили очевидцы, газ дети вдыхали из баллончика.
Обновлено вчера в 23:02
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Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

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Три человека погибли во время ночного пожара под Красноярском

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Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
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В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду

Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
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Экономика

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Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

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Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
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Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой, пропавшей 18 августа в Нижегородской области.
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