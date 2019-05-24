РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефтиРоссийская газета вчера в 10:13

Россия и Беларусь до 10 июня разработают методику оценки ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба". Такое поручение содержится в протоколе встречи зампреда правительства России Дмитрия Козака с белорусским коллегой Игорем Ляшенко от 16 мая.

РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти

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