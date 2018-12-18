Политика

Россия документально подтвердит нарушения Украины в Керченском проливе
Аргументы и Факты
00:34

По словам дипломата, Россия намерена юридически и документально подтвердить нарушения украинской стороны в Черном море. Он также отметил, что действия Украины «сами по себе являются нарушением устава ООН».
Аргументы и Факты00:34

Подробнее о событии

Россия рассказала в ООН о засекреченных Украиной материалах по инциденту в Керченском проливе

Коммерсантъвчера в 22:58

Полянский: Минобороны Украины засекретило документы об инциденте в Керченском проливе

RT на русскомвчера в 20:40

Россия в ООН обвинила Украину в сокрытии материалов по инциденту в Керченском проливе

Газета.Ruвчера в 18:56

Провокация в Черном море: минобороны Украины заметает следы

Вести.Ruвчера в 18:36

Украина засекретила документы по инциденту в Керченском проливе

Life.ruвчера в 18:09

Россия представит документы в подтверждение нарушений Украины в Керченском проливе

ТАССвчера в 17:19

Каких провокаций на Черном море ждать от Киева

РИА Новостивчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".
Обновлено вчера в 20:49
Политика

Избирком Приморья признал победу Кожемяко на губернаторских выборах

Члены избиркома Приморского края подписали итоговый протокол выборов губернатора, признав Олега Кожемяко победителем, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае

Обновлено в 00:35
Политика

У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Беззубую реакцию на решение Приштины со стороны Европейского Союза постпред РФ в ООН назвал безответственной политикой, уже перешедшей опасную черту.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году

В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В США не исключили новых санкций против России

США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

США приветствуют создание новой церковной структуры на Украине

Соединенные Штаты поддерживают появление на Украине новой церковной структуры, о создании которой было объявлено в Киеве в минувшую субботу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера

Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы

В авианесущие крейсеры предлагается переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо».
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Совет по цифровой экономике представит рейтинг цифровизации регионов

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации российских регионов, среди параметров оценки будут развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни, сообщил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак.
Обновлено в 00:00
Политика

В сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа

Обновлено вчера в 22:23
Политика

Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко

Обновлено вчера в 15:36
ещё по теме
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное