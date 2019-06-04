Польская Orlen получит компенсацию за «грязную» нефтьNews.ru вчера в 12:08

Польская компания Orlen получит компенсацию за поставки загрязнённой нефти из России. Об этом в организации заявили по итогам переговоров в Москве в связи с ситуацией вокруг трубопровода «Дружба».

Армия и оружие Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Экономика Орешкин констатировал прохождение пика инфляция Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.

Единоборства Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Религия Мусульмане встречают Ураза-байрам Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Происшествия В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Общество Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Происшествия Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Политика Трамп прибыл в Букингемский дворец Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Гаджеты Apple окончательно похоронила iPhone 5s Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.

Здоровье Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М» Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.

Политика Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Происшествия В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Экономика Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.

Шоу-бизнес Максим Галкин заговорил о смерти Максим Галкин в эфире программы «Познер» на Первом канале признался, что боится смерти и хотел бы уйти из жизни «несильно мучаясь».

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.

Общество За неделю безработных в РФ стало больше на 0,4% Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.

Политика Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.