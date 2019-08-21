Футбол
РФС запретил регистрировать новых игроков ФК «Ростов»Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:59
Запрет может быть снят в случае исполнения клубом обязательств перед тренерами Курбаном Бердыевым, Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой Российский футбольный союз запретил ФК "Ростов" регистрировать новых игроков, сообщается пресс-служба РФС.
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ФК «Ростов» запретили регистрировать футболистов из-за долга перед Бердыевым
Блокнот Ростов-на-Дону10:21
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
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Музыка
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Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
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Кино
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Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
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Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
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Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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