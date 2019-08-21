Футбол
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистовREGNUM 11:06
Отмечается, что клуб не исполнил решение палаты РФС по разрешению споров от 28 июня 2019 года и не погасил задолженность по зарплате перед тренерами. Напомним, Бердыев был главным тренером «Ростова» с 2014 по 2017 год. Под его руководством клуб в 2016 году стал серебряным призёром чемпионата России.
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