Отмечается, что клуб не исполнил решение палаты РФС по разрешению споров от 28 июня 2019 года и не погасил задолженность по зарплате перед тренерами. Напомним, Бердыев был главным тренером «Ростова» с 2014 по 2017 год. Под его руководством клуб в 2016 году стал серебряным призёром чемпионата России.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика В США рассматривают отмену права на гражданство по рождению Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация изучает возможность отмены права на гражданство по рождению.

Гаджеты Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.

Здоровье Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.

Авто Двигатели Aurus применят в малой авиации Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.

Происшествия В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Политика Королевская семья Дании озвучила условие продажи Гренландии США Члены королевской семьи Дании допускают возможность продажи самого крупного острова в мире.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авто УАЗ озвучил планы на новый УАЗ «Патриот» с АКПП и тяжеловоз «Профи» Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Наука В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.

Футбол Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Политика Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8 Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Шоу-бизнес Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение Для многих поклонников «ДОМа-2» сюрпризом стал тот факт, что Рома уже сделал Алене предложение — она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, — ведь известно, что он только недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.

Общество Форум «Таврида» станет работать круглый год С 2022 года крымский форум «Таврида» станет работать круглый год.

Политика Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.