Футбол

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистовREGNUM 11:06

Отмечается, что клуб не исполнил решение палаты РФС по разрешению споров от 28 июня 2019 года и не погасил задолженность по зарплате перед тренерами. Напомним, Бердыев был главным тренером «Ростова» с 2014 по 2017 год. Под его руководством клуб в 2016 году стал серебряным призёром чемпионата России.
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Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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