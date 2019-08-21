Футбол
РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга БердыевуPravda.Ru 10:49
Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новичков. Причина запрета - долг клуб перед бывшим тренерским штабом Курбана Бердыева. РФС удовлетворил заявление Бердыева, Ивана Данильянца и Александра Мацюры.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча
Напомним, что главный тренер Зенита запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против Ахмата (0:0).
Обновлено в 11:36
Политика
Кравчук: Украину ядерного оружия лишили Штаты
Украина ликвидировала свои запасы ядерного оружия под давлением США, заявил в эфире «24 канала» экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров в Москве подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
Обновлено в 10:56
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Два первых маршрута МЦД соединят семь столичных вокзалов
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение
Для многих поклонников «ДОМа-2» сюрпризом стал тот факт, что Рома уже сделал Алене предложение — она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, — ведь известно, что он только недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.
Обновлено в 11:00
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Энергетика
«Роснефть» сообщила о восьми танкерах с грязной нефтью из «Дружбы»
В компании "Роснефть" пока не могут оценить ущерб, полученный от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", для этого нужно учесть в том числе восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга.
Обновлено в 10:12
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин прибыл во дворец к президенту Финляндии
Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинисте в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Общество
Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась
Девушка устроила селфи-фотосессию прямо в вагоне поезда метрополитена Нью-Йорка.
Обновлено в 09:08
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Политика
В США планируют использовать ядерные системы при исследовании космоса
Как пишет американское издание The New York Post со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа, космические ядерные аппараты будут "стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства".
Обновлено в 04:14
Футбол
«Зенит» подписал контракт с Круговым
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50