Футбол
РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга БердыевуPravda.Ru 10:49
Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новичков. Причина запрета - долг клуб перед бывшим тренерским штабом Курбана Бердыева. РФС удовлетворил заявление Бердыева, Ивана Данильянца и Александра Мацюры.
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ФК «Ростов» запретили регистрировать футболистов из-за долга перед Бердыевым
Блокнот Ростов-на-Дону10:21
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
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Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
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Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
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Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
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Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
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Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
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В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
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Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.
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Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
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Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
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Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
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Леонид Федун: Шюррле – номер один в нашей лиге и чемпион мира, Халк таковым не был
Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
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Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.
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В России начали продавать «целебную» кукурузу с поля посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.
Обновлено в 11:01
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено вчера в 10:40