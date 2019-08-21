Футбол

РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга БердыевуPravda.Ru 10:49

Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новичков. Причина запрета - долг клуб перед бывшим тренерским штабом Курбана Бердыева. РФС удовлетворил заявление Бердыева, Ивана Данильянца и Александра Мацюры.
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РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед Бердыевым

Sport24.ru09:51

«Тамбову» и «Авангарду» запретили регистрировать новичков

Спорт-Экспресс09:29

ФК «Ростов» через суд запретили регистрировать новых игроков из-за Курбана Бердыева

161.ru10:45

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Donday.ru10:32

ФК «Ростов» запретили регистрировать футболистов из-за долга перед Бердыевым

Блокнот Ростов-на-Дону10:21

РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долгов перед Бердыевым

РИА Новости09:38

ФК «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов

Privet-Rostov.ru11:06
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
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«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии», — написал Зеленский.
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В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

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В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly

Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
Обновлено в 15:27
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Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России

Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
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Вышел трейлер драмы о домогательствах в Fox News с Шарлиз Терон

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Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
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Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском

Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
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Армия и оружие

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Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
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Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
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Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
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По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
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Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
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Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
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Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.
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Предприимчивый житель Саратова начал продавать на одной из улиц города кукурузу, уверяя, что она собрана как раз на том поле в Подмосковье, на котором совершил свою удивительную посадку самолет А321, после того, как в его двигатели попали птицы.
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Футболист
Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», ордена «Аль-Фахр» I степени, ордена Дружбы, награждён медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
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