Футбол

РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед ТихоновымSports.ru вчера в 13:44

«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером. РФС обязал клуб выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку выплат.
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«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым и футболистами до конца апреля

Чемпионатвчера в 13:45

«Крылья Советов» не смогут регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

Советский спортвчера в 13:26

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

Матч ТВвчера в 13:35

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым

Спорт-Экспрессвчера в 13:16

РФС запретил «Крыльям Советов» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

РИА Новостивчера в 13:11

РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

Sports.ruвчера в 13:44

«Крыльям Советов» запретили регистрировать новичков из-за долга перед Тихоновым

Sport24.ruвчера в 13:45
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Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Глава Якутии заявил о защите прав законопослушных мигрантов

Глава Республики Якутия Айсен Николаев сообщил, что соблюдающие российское законодательство мигранты не будут ущемляться в правах.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Жители сел Приамурья мусорят сверх нормы

Сотрудник компании перевозчика ООО «Спецавтохозяйство» Александр Гурушкин добавил, что справиться с большим количеством отходов, превышающим норму, на маршруте удается только благодаря механизму уплотнения отходов в мусоровозах.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

Обновлено вчера в 20:37
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

Строители соединят российскую и китайскую части моста через Амур

Обновлено 19 марта в 02:10
Политика

Украинцу не удалось избежать депортации, взяв в жёны забайкалку

Гражданин Украины хотел получить статус беженца и остаться жить в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде

«Один случай закончился летально, при исследовании материала от второго заболевшего получен положительный результат на чуму», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:45
Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено вчера в 07:40
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено 19 марта в 05:55
Политика

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Авто

Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП

Обновлено вчера в 04:37
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено вчера в 06:23
Спорт

«Белогорье» уступил «Монце» в первом матче финала Кубка вызова

Волейболисты российского "Белогорья" потерпели поражение от итальянской "Монцы" в первом матче финала Кубка вызова.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть

СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено вчера в 19:09
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:03
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Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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