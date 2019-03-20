Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед ТихоновымSports.ru вчера в 13:44
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером. РФС обязал клуб выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку выплат.
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«Крылья Советов» не смогут регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым
Советский спортвчера в 13:26
РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым
Спорт-Экспрессвчера в 13:16
«Крыльям Советов» запретили регистрировать новичков из-за долга перед Тихоновым
Sport24.ruвчера в 13:45
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Космос
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
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Жители сел Приамурья мусорят сверх нормы
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Обновлено вчера в 11:39
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Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
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Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
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Обновлено 19 марта в 02:10
Политика
Украинцу не удалось избежать депортации, взяв в жёны забайкалку
Гражданин Украины хотел получить статус беженца и остаться жить в Забайкальском крае.
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Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
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Шоу-бизнес
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Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде
«Один случай закончился летально, при исследовании материала от второго заболевшего получен положительный результат на чуму», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:45
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Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено вчера в 07:40
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
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Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено 19 марта в 05:55
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено вчера в 06:23
Спорт
«Белогорье» уступил «Монце» в первом матче финала Кубка вызова
Волейболисты российского "Белогорья" потерпели поражение от итальянской "Монцы" в первом матче финала Кубка вызова.
Обновлено вчера в 18:25
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Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть
СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено вчера в 19:09
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:03