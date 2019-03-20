Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед ТихоновымSports.ru 13:44
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером. РФС обязал клуб выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку выплат.
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Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
Футбол
Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:27
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросилась в отставку
Обновлено вчера в 17:43
Гаджеты
Alienware пока не собирается выпускать игровые смартфоны
Во время своего интервью соучредитель Alienware Фрэнк Азор (Frank Azor) заявил, что компания не собирается выходить на этот рынок по примеру Razer.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Технологии
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз
В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала трижды мамой
Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Футбол
Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спины
Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний футболист покинул расположение национальной команды в связи с травмой спины.
Обновлено в 14:12
Игры
Google представил облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Наука
Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов
Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено в 09:52
Экономика
Банки сокращают число своих офисов
Уже 22% российских банков и финансовых организаций заявили, что планируют в ближайшие два-три года сократить количество своих представительств.
Обновлено в 07:40
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро
По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11