Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистовТАСС 14:06

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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Sports.ru13:44

«Крыльям Советов» запретили регистрировать новичков из-за долга перед Тихоновым

Sport24.ru13:45
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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