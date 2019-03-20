Футбол
РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистовТАСС 14:06
Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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Хоккей
Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Защитника «Барыса» Валерия Орехова увезли в больницу после того, как он получил травму в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф с «Авангардом».
Обновлено в 14:15
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
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Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Политика
Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини
Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Космос
Несмотря на то, что надвигается катастрофа, паниковать не надо
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Здоровье
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Речь идет о детях из многодетных семей и тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Обновлено в 12:22
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Артур Дмитриев раскритиковал судейство на ЧМ по фигурному катанию
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев прокомментировал судейство в отношении российских фигуристок на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 11:37
Экономика
Росстат изменил методику расчетов доходов населения
Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Космос
Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной
Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности.
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Футбол
В Испании предложили клонировать Месси
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Политика
Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» Орбана
Членство партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" в ведущей в ЕС "Европейской народной партии" пока лишь приостановлено, возможное решение об исключении будет рассматриваться по итогам работы оценочного комитета, сообщил в среду глава фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер.
Обновлено в 15:00
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Футбол
Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15