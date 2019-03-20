Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистовТАСС вчера в 14:06

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым и футболистами до конца апреля

Чемпионатвчера в 13:45

«Крылья Советов» не смогут регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

Советский спортвчера в 13:26

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать футболистов из-за долга перед Тихоновым

Спорт-Экспрессвчера в 13:16

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед Тихоновым

Матч ТВвчера в 13:35

РФС запретил «Крыльям Советов» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

РИА Новостивчера в 13:11

РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

Sports.ruвчера в 13:44

«Крыльям Советов» запретили регистрировать новичков из-за долга перед Тихоновым

Sport24.ruвчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ

Ранее на Украине отказались регистрировать двух долгосрочных наблюдателей из России.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено вчера в 02:31
Политика

Мэй попросила ЕС отсрочить выход Великобритании из сообщества

Письмо с просьбой отсрочить выход Великобритании из Евросоюза направила премьер–министр Соединенного Королевства Тереза Мэй главе Евросовета Дональду Туску.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Баскетбол

57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»

«Хьюстон» проиграл в гостевом матче с «Мемфисом», несмотря на 57 очков своего лидера Джеймса Хардена.
Обновлено в 00:10
Футбол

Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
Обновлено вчера в 09:55
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Музыка

«Северная лира» готовится к открытию

III Международный фестиваль арфы «Северная лира» открывается 21 марта в Петербурге.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Обновлено в 01:42
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.
Обновлено вчера в 23:50
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Обыски проходят в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске.
Обновлено в 01:37
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика

ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

В Крыму назвали санкции Украины против России «лаем Моськи»

Санкции, введенные Украиной против России, являются мелочью, на которую не следует обращать внимание.
Обновлено в 00:37
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Культура

Стали известны имена лауреатов конкурса «Учитель года Алтая – 2019»

В финале оказались три учителя информатики, два педагога начальных классов и учитель истории и обществознания.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин

Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 00:27
Музыка

Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»

Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Из-за неисправности самолёта омичи не могут вылететь в Таиланд

Омичи ожидают вылета в Таиланд со вчерашнего вечера. По предварительным данным, пассажиров отправят к морю не раньше 18 часов 21 марта.
Обновлено в 00:21
Футбол

Хави считает Месси лучшим игроком в истории

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
Обновлено вчера в 21:01
Технологии

Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей

Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное