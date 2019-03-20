РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистовТАСС вчера в 14:06

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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