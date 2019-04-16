Футбол
РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроковИзвестия 10:17
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
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Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Политика
Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
Обновлено в 14:18
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Рождение детей с помощью ЭКО стало повседневностью в России, заявил эксперт
Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, ежегодно в стране с помощью ЭКО рождается 25-30 тысяч детей, заявил директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова" Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Авто
Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus
Обновлено в 09:28
Транспорт
На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов
На Сокольнической (красной) линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» ограничена скорость движения поездов.
Обновлено в 05:22
Общество
В Подмосковье запретили весеннюю побелку деревьев
В советское время считалось, что побелка предохраняет деревья от мелких животных - например, от зайцев, которые по весне из-за нехватки питательных веществ могут обдирать кору деревьев, но и эту теорию экологи в последние годы опровергают.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Париже у горящего Нотр-Дам-де-Пари обрушился шпиль
Во французской столице у охваченного пламенем собора Парижской Богоматери обрушился шпиль и обвалилась крыша.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
Басманный суд Москвы во вторник заочно санкционировал арест гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, очередного фигуранта дела о теракте в петербургском метро.
Обновлено в 11:37
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28