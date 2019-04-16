Футбол

РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроковИзвестия 10:17

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
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РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

RT на русском09:23

«Оренбургу» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Самошниковым

Sport24.ru07:50

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых футболистов

Советский спорт07:51

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новичков

Спорт-Экспресс08:05

РФС запретил «Оренбургу» регистрировать новых игроков

РИА Новости07:35

Гендиректор «Шинника»: у «Оренбурга» есть 14 дней, чтобы выплатить нам весь долг

Чемпионат09:25

РФС запретил клубу РПЛ регистрировать новичков

Sport.ru08:30
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
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Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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