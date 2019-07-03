Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Происшествия Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Гаджеты 13-дюймовый MacBook Pro без сенсорной панели сертифицировали в FCC Ряд специалистов уверены, что именно эта модель будет представлена в сентябре вместе с новым поколением смартфонов.

Авто Компания Honda запатентовала электрический спорткар Компания Honda запатентовала новый спорткар с электромотором.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Футбол ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер» Матч Кубка «Матч Премьер» между ЦСКА и «Ростовом» завершился поражением армейского клуба со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе в австрийской коммуне Пеллау, в 55 км от Граца.

Экология Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Общество В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.

Футбол Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Футбол Марсело просит «Реал» его отпустить Левый защитник "Реала" Марсело считает, что его карьера в мадридском клубе подошла к концу.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Происшествия О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».

Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Общество В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.

Происшествия При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.