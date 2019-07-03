Перед советом не стоит задача принести деньги в футбол, а стоит задача, чтобы крупный бизнес пришёл в футбол.

Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

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