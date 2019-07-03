Футбол

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и ГазпромбанкомРИА Новости 12:50

Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.
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РФС заключил спонсорские контракты с Газпромбанком и РЖД

Sport24.ru10:51

Александр Дюков: «В ближайшее время попечительский совет РФС будет обсуждать бюджет на 2020 год»

Спорт-Экспресс11:22

Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Чемпионат11:17

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Матч ТВ11:33

Дюков рассказал об итогах первого заседания попечительского совета РФС

РБК12:04

В среду состоится первое заседание попечительского совета РФС

Бомбардир.рувчера в 06:45
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Армия и оружие

Штурмовик ВВС США сбросил три бомбы над Флоридой

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Политика

Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными

Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
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Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
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Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
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Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Происшествия

В Сети появились имена и фото всех погибших подводников

Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Политика

Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников

Обновлено вчера в 15:36
Политика

В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах

Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Спорт

Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились

Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Лебедь до смерти забил собаку на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Настя Каменских трогательно обратилась к новоиспеченному мужу

Настя Каменских трогательно обратилась к новоиспеченному мужу Певица опубликовала на своей официальной странице в инстаграме признание в любви к мужу.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Авто

Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type

Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.
Обновлено в 07:20
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
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Здоровье

Ученые назвали сокращающие жизнь пищевые привычки

Речь - о вредных пищевых привычках, пишет журнал «Ланцет». Эксперты считают самым опасным фактором чрезмерное потребление соли.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Кино

Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»

Обновлено в 07:12
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ по объёму рынка коммерческих авто

Всего за первые пять месяцев 2019 года в России было продано 41 100 легких коммерческих автомобилей, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Экономика

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
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Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе опубликовали видео с отдыха

Знаменитая певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм видео с отдыха со своим супругом.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено вчера в 09:23
Общество

Свои расходы контролируют только четверть россиян

Как выяснилось в результате исследования, постоянно контролируют свои финансы только 25% жителей России, а каждый десятый соотечественник совсем не интересуется этим вопросом.
Обновлено в 00:21
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