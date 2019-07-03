Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Политика Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

Транспорт Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме» Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Происшествия В Сети появились имена и фото всех погибших подводников Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.

Политика В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.

Спорт Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.

Шоу-бизнес Настя Каменских трогательно обратилась к новоиспеченному мужу Настя Каменских трогательно обратилась к новоиспеченному мужу Певица опубликовала на своей официальной странице в инстаграме признание в любви к мужу.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Авто Lister построила лимитированную версию родстера Jaguar F-Type Суперкар, получивший название LFT-C, построили на базе Jaguar F-Type R и выпустят ограниченным тиражом.

Происшествия СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.

Здоровье Ученые назвали сокращающие жизнь пищевые привычки Речь - о вредных пищевых привычках, пишет журнал «Ланцет». Эксперты считают самым опасным фактором чрезмерное потребление соли.

Происшествия Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.

Общество Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.

Авто Составлен рейтинг регионов РФ по объёму рынка коммерческих авто Всего за первые пять месяцев 2019 года в России было продано 41 100 легких коммерческих автомобилей, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Экономика Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Авто Компания Opel показала обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.

Политика Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.

Шоу-бизнес Вера Брежнева и Константин Меладзе опубликовали видео с отдыха Знаменитая певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм видео с отдыха со своим супругом.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Шоу-бизнес Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.