РФС выразил соболезнования родственникам погибших в ШереметьевоLife.ru 04:02

Российский футбольный союз в своей социальной сети выразил слова скорби родным погибших в трагедии в Шереметьево.

Происшествия СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

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Происшествия Умер участник казанского марафона Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.

Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Происшествия Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".

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Политика Песков ответил на слова Помпео о ракетных пусках КНДР Ранее в интервью телеканалу CBS Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил запустить ракеты после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла во Владивостоке 25 апреля.

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