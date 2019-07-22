Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»RT на русском вчера в 14:06
Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФС изменит регламент по безопасности после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове
Коммерсантъвчера в 16:11
«Нельзя поступать с болельщиками так, как в Ростове, даже если они неправы»
Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:17, Вашингтон
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
В Красноярске загорелась пилорама
Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Напомним, выборы в украинскую Раду прошли 21 июля.
Обновлено 22 июля в 18:55
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Свечи с тонким электродом: они и правда эффективнее?
Например, у японских Denso Iridium толщина центрального электрода составляет всего 0,4 мм, в то время как у обычной свечи на базе хромоникелевого сплава — примерно 2,5 мм.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
После разрыва с Купером Шейк не стремится к новым отношениям
Шейк много работает и занимается дочерью, которую она родила два года назад Куперу.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Летнюю резиденцию Черчилля сдадут в аренду
Обновлено в 01:04
Авто
Mercedes-Benz показал «первую в мире» автономную парковочную систему
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Почти 40 тыс. жителей потребовали ввести режим ЧС в Сибири
Авторы потребовали ввести режим ЧС на всей территории Сибири.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Ущерб от нелегальных продаж алкоголя в России составляет 3 трлн рублей
Каждый год экономика России теряет около 3 трлн рублей из-за незаконного оборота алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Прокурор попросил 9 лет для экс-замдиректора ФСИН Коршунова
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
«Челси» подпишет новый контракт с Хадсоном-Одои
18-летнего англичанина очень хочет видеть в своем составе "Бавария".
Обновлено вчера в 14:05
Недвижимость
Названы города, где ипотеку можно закрыть меньше, чем за год
Быстрее всего ипотечный кредит могут закрыть жители Нижневартовска – им потребуется всего 5 месяцев, а переплата составит 9 358 рублей.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики
Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом
Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина
В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
Обновлено в 00:43
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II
Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Ни для кого не секрет, что Ford разрабатывает полностью электрическую версию американского бестселлера F-150.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53