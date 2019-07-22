Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»RT на русском 14:06
Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Общество
России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.
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Происшествия
В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами
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Обновлено в 18:41
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Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
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Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Происшествия
Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло
В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
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Политика
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Обновлено в 21:06
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Российские дипломаты встретились с моряками задержанного КНДР судна
С членами экипажа задержанного представителями КНДР судна «Северо-Восточной рыболовной компании» встретились представители МИД РФ, сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства во Владивостоке, его слова 24 июля приводит «Интерфакс-Дальний восток».
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Политика
Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России
Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
Обновлено в 02:20
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 19:47
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На пилораме в Красноярске произошёл пожар
Пожар произошёл на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Обновлено в 21:59
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.
Обновлено в 19:21
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Пять человек погибли в результате оползня в Турции
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Обновлено в 19:27
Политика
Сотрудника аппарата Курца заподозрили в уничтожении улик
Бывший сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца мог уничтожить улики, связанные со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 17:55
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче в США
Мадридский «Реал» обыграл лондонский «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов – предсезонного турнира.
Обновлено в 21:15
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Политика
Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22