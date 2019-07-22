Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»RT на русском 14:06

Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
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«Нельзя поступать с болельщиками так, как в Ростове, даже если они неправы»

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РФС изменит правила безопасности после избиения ОМОНом фанатов «Спартака»

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РФС рекомендовал «Спартаку» провести работу с фанатами после инцидента в Ростове

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РФС вынес вердикт по ситуации на матче «Ростов» — «Спартак»

Чемпионат11:29

РФС найдет ответы. Во вторник пройдет совещание по инциденту после матча в Ростове

ТАССвчера в 13:47

РФС проведет совещание по инциденту после игры «Ростов» - «Спартак»

Газета.Ruвчера в 12:14
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Общество

России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем.
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В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами

Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
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Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Происшествия

Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло

В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
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Политика

Премьер Италии Джузеппе Конте выступит в республиканском Сенате по делу о финансировании из России партии «Лига»

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит сегодня в республиканском Сенате по делу о предполагаемом финансировании из России партии "Лига", входящей в правящую коалицию.
Обновлено в 21:06
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Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено в 18:32
Происшествия

Российские дипломаты встретились с моряками задержанного КНДР судна

С членами экипажа задержанного представителями КНДР судна «Северо-Восточной рыболовной компании» встретились представители МИД РФ, сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства во Владивостоке, его слова 24 июля приводит «Интерфакс-Дальний восток».
Обновлено в 21:47
Политика

Жириновский назвал условие вхождения Украины в состав России

Депутат Государственной думы РФ, руководитель политической силы ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Владимир Зеленский продержится на должности главы Украины не более двух лет, после чего столкнется с новым «кровавым» майданом.
Обновлено в 02:20
Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 19:47
Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Происшествия

На пилораме в Красноярске произошёл пожар

Пожар произошёл на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Обновлено в 21:59
Происшествия

На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет

Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае, в результате чего два человека погибли и трое пострадали.
Обновлено в 19:21
Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Пять человек погибли в результате оползня в Турции

Не менее пяти человек погибли из-за схода оползня в турецкой провинции Дюздже на северо-западе страны, сообщает агентство Anadolu.
Обновлено в 19:27
Политика

Сотрудника аппарата Курца заподозрили в уничтожении улик

Бывший сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца мог уничтожить улики, связанные со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 17:55
Футбол

«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче в США

Мадридский «Реал» обыграл лондонский «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов – предсезонного турнира.
Обновлено в 21:15
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Политика

Определены шансы Украины на сближение с Россией

Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Политика

Новым премьер-министром Британии станет Борис Джонсон

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Армия и оружие

В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа

Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
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Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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