Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»RT на русском 14:06

Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
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РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

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Газета.Ruвчера в 12:14
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
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