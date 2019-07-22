Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

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