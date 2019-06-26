Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лигеРоссийская газета 06:13

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Вопрос утверждения лимита был главным на заседании исполкома РФС в среду.
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Павел Колобков
Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикНовая газета 08:10

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