Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лигеРоссийская газета 06:13
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Вопрос утверждения лимита был главным на заседании исполкома РФС в среду.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», исполнительный комитет Российского футбольного союза в ходе сегодняшнего заседания принял формат лимита на легионеров «8+17». При этом данное изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21.Чемпионат05:40
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