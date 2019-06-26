Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лигеРоссийская газета 06:13

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Вопрос утверждения лимита был главным на заседании исполкома РФС в среду.
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РФС принял формат лимита на легионеров «8+17», он вступит в силу в 2020 году

Как стало известно «Чемпионату», исполнительный комитет Российского футбольного союза в ходе сегодняшнего заседания принял формат лимита на легионеров «8+17». При этом данное изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21.
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РФС принял формат лимита на легионеров 8+17 в заявке с сезона 2020/21

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Metaratings05:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Трамп назвал Россию потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
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Обновлено вчера в 19:40
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Украинский моряк женился в российском СИЗО

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Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

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Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы

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РФ примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

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Программа «Сфера» будет представлена в правительство в 2019 году

Программа комплексного развития космических информационных технологий "Сфера" будет представлена правительству РФ в 2019 году.
Обновлено в 08:21
Авто

Представили новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
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Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) поражением всего мира.
Обновлено в 08:20
Общество

Совфед разрешил выращивать опийный мак

Совет Федерации одобрил инициативу, разрешающую выращивать на территории России наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для изготовления обезболивающих препаратов.
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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
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Александр Рапопорт рассказал, за что угодил в тюрьму

Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» рассказал о том, как угодил за решетку.
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SK Hynix начинает серийный выпуск первой в мире 128-слойной флеш-памяти 4D NAND

Компания SK Hynix объявила о начале серийного выпуска первых в мире кристаллов 128-слойной флеш-памяти типа TLC 4D NAND плотностью 1 Тбит.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше

За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Обновлено в 03:22
Политика

Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей

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Обновлено в 10:04
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
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Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Винтовку «Винторез» и автомат «Вал» запустили в серийное производство

Тульский оружейный завод начал серийное производство модернизированной бесшумной снайперской винтовки «Винторез» и специального автомата «Вал», передает ОТР.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
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Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
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«Рубин» объявил об уходе Пантелеева

ФК «Рубин» на своем сайте объявил, что клуб расстался с полузащитником Владиславом Пантеелевым – «по обоюдному согласию сторон».
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 14:12
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МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
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