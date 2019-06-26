РФС утвердил новый лимит на легионеровРИА Новости 06:33

Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

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