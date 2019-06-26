Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеровРИА Новости 06:33
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
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Происшествия
В Челябинске машина сбила четырех пешеходов
Обновлено в 06:07
Экономика
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Обновлено вчера в 02:07
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Huawei подсчитал потери Google в случае отказа от Android
Основатель и генеральный директор Huawei Рен Женфей заявил, что Google потеряет 700–800 млн пользователей, если компания откажется от операционной системы Android.
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Происшествия
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Обновлено в 05:39
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Обновлено в 07:55
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
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Обновлено в 05:54
Авто
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Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализован
Обновлено в 06:55
Музыка
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Обновлено в 05:02
Общество
Выпускникам в Красноярске подарили торт «с надгробиями»
В Красноярской школе № 143 родители и учителя подарили выпускникам торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел
Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26
Политика
РФ примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД.
Обновлено в 03:27
Экономика
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Гаджеты
Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей
Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Алла Михеева призналась, что хочет иметь двоих детей
Недавно Алла Михеева дала интервью. Телеведущая рассказала о некоторых секретах личной жизни, а также о том, сколько хочет иметь детей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
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Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Общество
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках
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Обновлено вчера в 07:28
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28