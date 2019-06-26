Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лигеРИА Новости 09:14

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
Читать в источнике
Павел Колобков
Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикНовая газета 08:10

Подробнее о событии

Где мои семнадцать: РФС утвердил новый лимит легионеров в премьер-лиге

Известия17:01

В России принят новый лимит. Ничего не изменится

Матч ТВ11:54

Лебедев: новый лимит – шаг вперед для российского футбола

Metaratings13:24

Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцев

Советский спорт15:00

Газизов: при лимите в заявке будут играть сильнейшие, это движение вперёд

Чемпионат12:26

Черчесов: новый лимит на легионеров повысит конкуренцию в командах Российской премьер-лиги

ТАСС15:55

Лимит надежды

Спорт-Экспресс16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Наука

В Netflix научили нейросеть определять поцелуи в кино

Обновлено в 09:29
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Наука

Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена

Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.
Обновлено вчера в 03:49
Авто

Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Общество

Студента СФУ отчислили за критику краевой власти в дипломной работе

В редакцию KrasNews.com обратился Руслан Мирошниченко – бывший студент Сибирского федерального университета, которого в 2017 г. не допустили к защите дипломной работы и отчислили из вуза.
Обновлено 24 июня в 05:04
Политика

Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Обновлено в 18:30
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Обновлено в 05:06
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Политика

Киев пригрозил не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с российскими паспортами не будет на внеочередных парламентских выборах на Украине, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Алсу помогла смертельно больной девочке

Алсу часто помогает фондам, а недавно не смогла пройти мимо истории смертельно больной девочки из Казани.
Обновлено в 15:20
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Экономика

СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники

В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Культура

В Лихтенштейне впервые открывается выставка Зураба Церетели

Обновлено вчера в 17:24
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Космос

Появилось видео взрыва первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy

В Сети опубликовано видео взрыва при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика

ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов

В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Политика

ПАСЕ обвинили в защите агрессора из-за возвращения России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сообщили, что организация подала России «неверный сигнал», приняв решение о возвращении ей полномочий.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие

Хафтар начал новый штурм Триполи спецбатальонами

В начале апреля нынешнего года командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Вдова Доренко ответила Соловьеву на критику покойного журналиста

Обновлено в 01:43
Футбол

Спортивный директор «Удинезе»: Бекао присоединится к клубу в июле

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал, что бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао присоседится к команде в июле.
Обновлено в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное