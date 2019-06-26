Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лигеРИА Новости 09:14
Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
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Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикНовая газета 08:10
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