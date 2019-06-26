РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лигеРИА Новости 09:14

Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.

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Здоровье Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.

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Армия и оружие Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.

Театры Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

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Происшествия На внешней стороне МКАД произошло массовое ДТП с автобусом На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.