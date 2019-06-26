Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеровГазета.Ru 05:46

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
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