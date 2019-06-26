Футбол
В российском футболе вновь изменился лимит на легионеровLenta.ru 06:15
С сезона-2020/2021 для клубов будет введена схема «8+17»: из 25 футболистов в заявке может быть не более восьми игроков из других стран, при этом количество одновременно находящихся на поле легионеров не будет ограничено.
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Новый лимит — прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды. Теперь заявка только восемь легионеров. Лимит мы оцениваем с точки зрения изменения соревнований.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикНовая газета 08:10
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