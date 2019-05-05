Футбол
РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 годREGNUM 05:55
Бюджет на 2019 год утвердил Российский футбольный союз (РФС) на конференции, проходящей в Москве. Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев. Планируемые доходы организации составили 4,373 млрд рублей, расходы — 4,482 млрд рублей.
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Экономика
В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд
Обновлено в 08:07
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Компания Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 7 за 129 дней
Глава китайской компании Xiaomi объявил, что продажи новых флагманских смартфонов Redmi Note 7 превысили отметку в 10 млн единиц.
Обновлено вчера в 04:14
Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку
Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты
Тинейджер из Австралии взломал серверы Apple, чтобы получить работу
Молодой хакер дважды взломал серверы Apple, потому что хотел получить работу в технологической компании.
Обновлено в 08:01
Религия
В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
Обновлено в 07:17
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Экономика
Российские магазины могут обязать принимать пустые бутылки
Пилотные проекты по приему стеклянной тары в российских магазинах могут запустить уже в нынешнем году.
Обновлено 26 мая в 21:19
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.
Обновлено в 07:53
Кино
Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»
Интернет-пользователи пишут в Twitter-блогах посты, посвященные самому верному персонажу в Вестеросе.
Обновлено в 05:03
Культура
Спиваков стал самым богатым среди российских худруков
Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Политика
МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» в силовых структурах
В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение "господин" в силовые структуры, следует из ответов ведомств, которые находятся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 07:01
Футбол
«Барселона» в ближайшие часы уволит Вальверде
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Красноярском крае медведь вышел на детскую площадку
Обновлено в 02:44
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26