РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 годREGNUM 05:55

Бюджет на 2019 год утвердил Российский футбольный союз (РФС) на конференции, проходящей в Москве. Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев. Планируемые доходы организации составили 4,373 млрд рублей, расходы — 4,482 млрд рублей.

РФС утвердил дефицитный бюджет на 2019 год

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