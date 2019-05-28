РФС утвердил бюджет на 2019 годRT на русском 04:54

На конференции Российского футбольного союза был утверждён бюджет организации на 2019 год. Планируемые доходы РФС составили 4,373 млрд рублей, а расходы — 4,482 млрд.

РФС утвердил бюджет на 2019 год

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