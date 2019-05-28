Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 годЧемпионат 04:35
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд.
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Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Футбол
Гаттузо подтвердил уход из «Милана»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
Обновлено в 03:49
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах
Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Энергетика
В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины
Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Косово начались массовые столкновения
Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения об ужесточении призыва
«Призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали», — передает телеканал «Звезда» сообщение министерства.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Культура
Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России
Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).
Обновлено в 06:04
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки
В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось и составило всего четверть процента.
Обновлено в 04:47
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,48 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,14 рубля.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Кино
Назван самый преданный персонаж «Игры престолов»
Актера массовки, который отметился чуть ли не во всех ключевых битвах сериала "Игра престолов", назвали самым преданным персонажем Game of Thrones.
Обновлено в 05:33