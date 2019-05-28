Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 годЧемпионат 04:35
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено в 16:32
Авто
Новая Mazda 3 может появиться в России этим летом
В ОТТС вписали седан и хэтчбек Mazda 3, но в связи с низкой популярность «пятидверок» в России скорее всего седаны в продаже появятся первыми.
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Обновлено в 13:35
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Авто
Honda CR-V скоро сменит название и дизайн
Обновлено в 12:20
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Политика
ПАСЕ призвала Россию продолжить расследование убийства Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) распространила доклад об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и призвала Россию возобновить следствие по этому делу.
Обновлено в 14:07
Общество
В России появится реестр лишенных родительских прав лиц
В России планируется создать реестр лиц, лишенных родительских прав.
Обновлено в 12:13
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Футбол
Чалов признан лучшим игроком мая в РПЛ
Обновлено в 14:47
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Барселона» пытается вернуть Неймара
«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.
Обновлено в 15:38
Футбол
«Барселона» приняла решение уволить Вальверде
«Барселона» в ближайшее время сообщит об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.
Обновлено в 16:20
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Футбол
Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Кино
Звезда «Игры Престолов» вспомнил о съемках первого сезона сериала
Голливудский актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в первом сезоне "Игры престолов", поделился с фанатами воспоминаниями о съемках.
Обновлено в 16:58
Здоровье
В ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения
В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Космос
Свет от новых спутников Илона Маска всполошил астрономов
Запуск 60 спутников Starlink компанией SpaceX Илона Маска привлек внимание людей по всему миру.
Обновлено в 11:00
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04