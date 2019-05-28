Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 годЧемпионат 04:35

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд.
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РФС назвал сумму расходов на сборные России на 2019 год

РБК09:43

Половину бюджета 2018 года РФС потратил на сборные

Спорт-Экспресс04:18

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Чемпионат04:35

РФС заложил в бюджет на 2019 год доход в 4,373 млрд рублей

Sport24.ru04:30

РФС утвердил бюджет на 2019 год

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Бюджет на 2019 год, лимит на легионеров и пиво на стадионах. Состоялась конференция РФС

ТАСС10:03

Расходы РФС на подготовку к Евро-2020 в 2018 году составили 26 млн рублей

РИА Новости08:32
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
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В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
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Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

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Обновлено в 07:08
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ПАСЕ призвала Россию продолжить расследование убийства Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) распространила доклад об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и призвала Россию возобновить следствие по этому делу.
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В России планируется создать реестр лиц, лишенных родительских прав.
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В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Чалов признан лучшим игроком мая в РПЛ

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Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
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Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
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Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
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«Барселона» пытается вернуть Неймара

«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
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Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии

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40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
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Свет от новых спутников Илона Маска всполошил астрономов

Запуск 60 спутников Starlink компанией SpaceX Илона Маска привлек внимание людей по всему миру.
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Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
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Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
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