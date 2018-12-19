Футбол
РФС утвердил Галактионова главным тренером молодёжной сборной России
РФС утвердил Галактионова главным тренером молодёжной сборной РоссииLife.ru08:25
Сегодня на исполкоме Российского футбольного союза Михаил Галактионов был утверждён главным тренером молодёжной сборной России.
Life.ru08:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
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