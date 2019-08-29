РПЛ
РИА НовостиРФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
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Политика
Путин на МАКС показал Эрдогану самолёт пятого поколения Су-57
Life.ru 27 августа в 06:40
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Экономика
Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов.
РБК 08:50
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Экономика
Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-IV), госкорпорация возьмет на себя часть старшего и младшего долга, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.
РИА Новости 11:46
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере
Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.
МР7.ру 08:47
Политика
Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
Говорит Москва 10:45
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности
«Утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём — одно сырое куриное домашнее и перед сном второе», — заявила балерина.
СоцИнформБюро 08:17
Экономика
США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg
Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Политика
В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента
Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.
РИА Новости 06:45
Технологии
«Росэлектроника» показала на МАКС новые аэродромные радиостанции для навигации самолетов
Новые приводные аэродромные радиостанции для радионавигации самолетов, которые помогут вести воздушные суда с момента вылета и до прибытия в аэропорт назначения, представлены на авиасалоне МАКС-2019.
ТАСС 08:55
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Технологии
Росстат объяснил отсутствие оплаченного приложения
Росстат прокомментировал отсутствие заказанного приложения для App Store и Google Play.
News.ru 10:11
Происшествия
В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Футбол
«Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем
Руководство львовских "Карпат" решило разорвать контракт с полузащитником клуба Кевином Мендесом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Политика
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Кино
Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой
Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
Пятый канал вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50