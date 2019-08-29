РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиРФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сокращена дисквалификация Миладиновича, сломавшего нос Чалову. Защитник «Сочи» сыграет с «Локо»

Sports.ru10:07

Дисквалификация Миладиновича за удар Чалова сокращена

Чемпионат11:29

РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос

РИА Новости10:23

РФС сократил дисквалификацию Миладиновича

Матч ТВ10:14

Дисквалификация Миладиновича за удар Чалова сокращена на один матч

Sport24.ru10:01

РФС сократил срок дисквалификации футболиста «Сочи» Миладиновича

ТАСС10:05

РФС сократила срок дисквалификации Миладиновича за эпизод, в котором он сломал нос Чалову

Спорт-Экспресс09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика

Путин на МАКС показал Эрдогану самолёт пятого поколения Су-57

Life.ru 27 августа в 06:40
Футбол

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Экономика

Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов.
РБК 08:50
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

RT на русском 05:10
Политика

Рада утвердила нового министра обороны Украины

Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Политика

Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Экономика

Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-IV), госкорпорация возьмет на себя часть старшего и младшего долга, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.
РИА Новости 11:46
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Происшествия

Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере

Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.
МР7.ру 08:47
Политика

Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
Говорит Москва 10:45
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Гаджеты

Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности

«Утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём — одно сырое куриное домашнее и перед сном второе», — заявила балерина.
СоцИнформБюро 08:17
Экономика

США хотят потребовать с Китая имперские долги, пишет Bloomberg

Держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
Газета.Ru 11:46
Политика

В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента

Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщили РИА Новости в парламенте республики.
РИА Новости 06:45
Технологии

«Росэлектроника» показала на МАКС новые аэродромные радиостанции для навигации самолетов

Новые приводные аэродромные радиостанции для радионавигации самолетов, которые помогут вести воздушные суда с момента вылета и до прибытия в аэропорт назначения, представлены на авиасалоне МАКС-2019.
ТАСС 08:55
Космос

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Энергетика

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Газета.Ru 10:59
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Технологии

Росстат объяснил отсутствие оплаченного приложения

Росстат прокомментировал отсутствие заказанного приложения для App Store и Google Play.
News.ru 10:11
Происшествия

В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку

Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Футбол

«Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем

Руководство львовских "Карпат" решило разорвать контракт с полузащитником клуба Кевином Мендесом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Газета.Ru 11:39
Происшествия

Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Политика

Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Происшествия

Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Газета.Ru 07:55
Кино

Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой

Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
Пятый канал вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Миладинович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник клуба «Сочи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное