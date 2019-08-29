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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
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Дисквалификация Миладиновича за удар Чалова сокращена на один матч

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Дисквалификация Миладиновича за удар Чалова сокращена

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РФС сократил срок дисквалификации футболиста «Сочи» Миладиновича

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РФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос

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