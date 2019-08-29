РПЛ
РИА НовостиРФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины».
Комсомольская правда 10:03
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix должен выйти 1 ноября
После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.
Gmbox.ru 10:12
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК 13:11
Гаджеты
Microsoft HoloLens 2 поступят в продажу в сентябре
Игромания.ру 11:19
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Политика
Верховная рада избрала нового главу МИД Украины
В четверг, 29 августа, Верховная рада Украины назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко.
ИА Новороссия 13:25
Технологии
Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте
Коммерсантъ 13:25
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Экономика
АФК «Система» оценила свою долю в «Детском мире»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова впервые назвала приемлемую цену для продажи контрольного пакета акций крупнейшего ритейлера товаров для детей – группы компаний «Детский мир».
Ведомости 12:45
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Футбол
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на победу в Лиге чемпионов
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожидания от жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру 02:37
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Происшествия
Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке
В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой.
Известия 13:23
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Происшествия
Яшин получил пятый административный арест подряд
Интерфакс 09:55