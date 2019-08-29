РПЛ
РИА НовостиРФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
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В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью
Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.
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Российская газета 12:12
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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
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Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
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