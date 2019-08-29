РПЛ
РИА НовостиРФС сократил срок дисквалификации Миладиновича, сломавшего Чалову нос
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил просьбу "Сочи" о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича, ударившего игрока московского ЦСКА Федора Чалова по лицу во время матча, сообщается на странице "Сочи" в Twitter.
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«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).
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Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
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Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.
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Размещение рекламы на бортах общественного транспорта в Петербурге намерены полностью запретить в 2020 году.
Мойка78 14:24
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Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
РИА Новости 16:33
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Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.
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Газета.Ru 14:24
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
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РИА Новости 05:08
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Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
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Скончался актер Александр Числов
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Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда 13:25
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Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника
По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
Экономика
ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов
ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС 10:06
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе
Комплект вещей, канцелярских принадлежностей и учебников, которые потребуются в новом учебном году обойдется родителям мальчиков дешевле почти на 4,5 тыс. рублей, чем родителям девочек.
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«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
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Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Политика
Зеленский выдвинул Авакова на пост главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Арсена Авакова на пост министра внутренних дел страны, сообщили в партии президента «Слуга народа».
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Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
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Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
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Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
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Футбол
Защитник Ван Дейк признан лучшим футболистом года по версии УЕФА
Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком по итогам сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
РЕН ТВ 13:24