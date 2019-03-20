РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CASРИА Новости 07:21

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

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