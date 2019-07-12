Футбол
РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроковРИА Новости вчера в 10:34
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла с самарских "Крыльев Советов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС. Запрет был наложен в связи с делом игрока Данила Кленкина против "Крыльев Советов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Можель Ирина Шейк впервые сказала, как зовут их дочь с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Футбол
Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Караулова появилась перед поклонниками с новой прической
Накануне же поклонники увидели певицу с новой прической. У нее появилась челка, а локоны стали темно-шоколадного цвета.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Киевский суд отменил штраф назвавшему мэра Гандоном украинцу
Городской суд Тетиева занял сторону мэра и признал горожанина виновным в мелком хулиганстве, приговорив к соответствующему штрафу.
Обновлено в 02:42
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Обновлено вчера в 13:10
Здоровье
Бочаров проверил организацию работы первого из 14 центров онкопомощи
Более 190 тысяч жителей Волгоградской области смогут получить консультацию онколога и пройти комплексную диагностику в новом центре амбулаторной онкологической помощи, который открыт на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1. Работу нового подразделения — первого такого формата в России — проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Обновлено в 00:50
Футбол
Вратарь сборной Чили призвал Месси проигрывать и молчать
Месси отказался выходить на награждение после матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1), заявив, что организаторы турнира заинтересованы в победе команды Бразилии, для которой соревнование было домашним.
Обновлено в 02:24
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Свиньи напали на 4-летнюю девочку в Алтайском крае
В селе Ельцовка Алтайского края на четырехлетнюю девочку напали четыре свиньи. Об этом «Алтайской правде» рассказал собственный источник.
Обновлено вчера в 00:01
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 02:01
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
«Оклахома» согласовала обмен Уэстбрука в «Хьюстон»
Обновлено в 01:00
Происшествия
Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию
Известный американский исполнитель Ар Келли (R. Kelly) в четверг вечером был арестован в Чикаго по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 01:52
Экономика
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре
Актера Тимура Ефременкова, известного по участию в фильме «Легенда №17», не пустили в аэропорт в Краснодаре, поскольку он, по словам сотрудников воздушной гавани, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 02:09
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек
По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Начальник омской полиции избил машиниста в метро Москвы
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Тыве десять человек утонули при опрокидывании автомобиля в реку
Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в автомобиле.
Обновлено в 02:38