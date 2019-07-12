Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла с самарских "Крыльев Советов" запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС. Запрет был наложен в связи с делом игрока Данила Кленкина против "Крыльев Советов".

РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

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