Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛМатч ТВ 06:21

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле Центрального стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ. Первый матч на новой арене бело-голубых пройдет 26 мая. В рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом».

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