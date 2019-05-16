Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛМатч ТВ 06:21

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле Центрального стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ. Первый матч на новой арене бело-голубых пройдет 26 мая. В рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом».
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«Динамо» представит новый гимн перед первым матчем на новом стадионе

РИА Новости08:06

Поле стадиона «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Sport.ru08:00

Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Чемпионат06:22

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Матч ТВ06:21

Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Спорт-Экспресс05:59

Официально: матч открытия нового стадиона «Динамо» состоится 26 мая

Sport24.ru07:33

Стадион «Динамо» откроют матчем с «Арсеналом» 26 мая. РФС и РПЛ приняли поле

Sports.ru06:37
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