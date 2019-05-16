Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛМатч ТВ 06:21
Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле Центрального стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ. Первый матч на новой арене бело-голубых пройдет 26 мая. В рамках 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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