Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матчеИзвестия 10:33

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

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