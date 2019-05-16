Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матчеИзвестия 10:33

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
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