Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не былоРИА Новости 07:14

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УЕФА не планирует вмешиваться в инцидент с Мирзовым

РИА Новости10:40

Мирзов и Ильин вызваны на заседание КДК после стычки

Матч ТВ08:59

«Урал» о Мирзове и Ильине: после тяжёлой игры можно выяснить отношения по-мужски

Чемпионат10:45

РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом»

Советский спорт08:03

Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС

Sports.ru08:59

Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС

Sport24.ru08:24

КДК рассмотрит инцидент с участием Мирзова и Ильина в понедельник. Футболисты приглашены на заседание

Спорт-Экспресс08:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Политика

Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Авто

Автомобили Volvo и Polestar поедут на аккумуляторах CATL и LG Chem

Volvo Car Group подписала соглашения по долгосрочному сотрудничеству с компаниями CATL и LG Chem о поставках аккумуляторов.
Обновлено в 06:52
Здоровье

В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек

В пресс-службе уточнили, что состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой.
Обновлено в 10:56
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Политика

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

Британский официант по ошибке принес гостю бутылку вина в 17 раз дороже

Обновлено в 09:37
Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.
Обновлено в 09:46
Авто

В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Политика

«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне

Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин начал переговоры с президентом Австрии

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Госдума 16 мая рассмотрит законопроект о фотофиксации техосмотра

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении законопроект, обязывающий проводить фотофиксацию процедуры техосмотра автомобиля.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол

«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола

Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала фигуру после родов

Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Экономика

РЖД разместят «зеленые» бонды на 500 млн евро

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 8-летние "зеленые" бонды - облигаций, все средства от которых идут на финансирование экологических проектов компании-эмитента - на 500 млн евро под 2,2%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:42
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Обновлено в 06:21
Политика

Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки

Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Финансы

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Резиуан Мухамедович Мирзов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное