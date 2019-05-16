Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не былоРИА Новости 07:14
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск
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Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Политика
Путин счел наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства детской площадки в Рязани, назвав ее "криминальной историей" и "наглостью", в ходе выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Обновлено в 10:04
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Авто
Автомобили Volvo и Polestar поедут на аккумуляторах CATL и LG Chem
Volvo Car Group подписала соглашения по долгосрочному сотрудничеству с компаниями CATL и LG Chem о поставках аккумуляторов.
Обновлено в 06:52
Здоровье
В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек
В пресс-службе уточнили, что состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой.
Обновлено в 10:56
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Победа с разницей в десять шайб стала самой крупной в истории сборной России.
Обновлено вчера в 16:27
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
Британский официант по ошибке принес гостю бутылку вина в 17 раз дороже
Обновлено в 09:37
Футбол
Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»
"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.
Обновлено в 09:46
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин начал переговоры с президентом Австрии
Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Госдума 16 мая рассмотрит законопроект о фотофиксации техосмотра
Депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении законопроект, обязывающий проводить фотофиксацию процедуры техосмотра автомобиля.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола
Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала фигуру после родов
Поклонники отметили, что родившая менее полугода назад актриса хорошо выглядит и совершенно не стесняется показывать недостатки фигуры - после родов Дарья не до конца пришла в форму и у неё остался небольшой живот, который её ни капли не портит.
Обновлено в 06:35
Экономика
РЖД разместят «зеленые» бонды на 500 млн евро
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 8-летние "зеленые" бонды - облигаций, все средства от которых идут на финансирование экологических проектов компании-эмитента - на 500 млн евро под 2,2%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:42
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ
Обновлено в 06:21
Политика
Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки
Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Финансы
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03