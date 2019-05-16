Футбол
РФС разберется в деле об оскорблении Мирзова по национальному признакуГазета.Ru 10:30
После ответного матча 1/2 финала Кубка России "Арсенал" - "Урал" произошла потасовка, едва не завершившаяся дракой. Руководство тульского клуба обвинило игрока гостей Владимира Ильина в провокации и оскорблениях по национальному признаку.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Общество
Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам
Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Здоровье
В Изобильном открыли новую детскую поликлинику
Главврач Татьяна Хирьянова уверена, что именно в эту поликлинику в 2019 году придут молодые врачи.С открытием новой поликлиники изобильненцев поздравил глава региона Владимир Владимиров.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Футбол
Вальверде: «Президент доверяет мне»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заручился поддержкой президента клуба Хосепа Бартомеу.
Обновлено 13 мая в 17:08
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Суд арестовал более 20 участников акции против храма в Екатеринбурге
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника несанкционированных акций против строительства храма в городском сквере, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:24
Авто
Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Гаджеты
«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая
В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Общество
Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославль придут заморозки
Горожанам стоит быть внимательнее Спасатели предупреждают о резком похолодании в Ярославле.
Обновлено в 13:03
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Финансы
ЦБ намерен взыскать 1 трлн рублей с санируемых банков
Санация завершилась в короткие сроки благодаря тому, что ЦБ просто вывел большую часть проблемных и непрофильных активов этих кредитных организаций на баланс банка «Траст».
Обновлено в 09:40
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
«Это большой урок всем нам»: Глюкоза считает, что участники «Голос. Дети» стали пешками в игре взрослых
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле
Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей.
Обновлено в 05:51
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55