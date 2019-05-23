Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛRT на русском 10:28
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Как сообщает пресс-служба РФС, решение о необходимости проработки данного вопроса было принято исполкомом организации, прошедшим 23 мая.
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Армия и оружие
Россия поставит в ЦАР новую партию оружия
В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту
Самолет испанской авиакомпании Vueling, выполнявший рейс Париж — Ибица, совершил вынужденную посадку в аэропорту Эль-Прат Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе.
Обновлено в 12:06
Экономика
Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграцию
Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 13:08
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Гавриков: было важно не делать подарки американцам на ровном месте
Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Представлен медиаплеер «Яндекс.Модуль» с голосовым помощником «Алиса»
Что касается «Яндекс.Модуля», то плеер подключается к порту HDMI в телевизоре и транслирует видео из фирменного приложения на экран.
Обновлено в 10:23
Теннис
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
Шестая сеяная Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Страсбурге.
Обновлено в 08:26
Автоспорт
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Монако
Очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Монако, — традиционно стартует не в пятницу, а днем ранее.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено в 13:32
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Наука
Разработан объективный тест на аутизм
Исследователи из Университета Уэйк-Форест предложили альтернативный подход, основанный на объективном измерении активности определенных участков мозга.
Обновлено 21 мая в 08:56
Энергетика
Доходы федерального бюджета планируют увеличить на 200 млрд рублей
Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, предлагается увеличить общий объём доходов на 200 млрд рублей.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Украина провела очередные испытания ракет «Ольха»
Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
Обновлено в 09:15
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Архангелогородку осудили за убийство ребенка пересоленной кашей
На время следствия архангелогородку арестовали. За истязания и убийство с особой жестокостью ее приговорили к 14 годам лишения свободы.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
В 2016 году бывший посол США в Москве Майкл Макфол сообщил, что ему отказали во въезде в Россию.
Обновлено в 13:06